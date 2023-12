Как да изберем перфектния коледен подарък? – Част 2

В рубриката „Марс и Венера” с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова завършваме годината с втората част от темата за избора на коледни подаръци.

Дойде редът и на водните зодиакални знаци – Скорпион, Рак и Риби, които се славят със своята обидчивост. Затова в никакъв случай не трябва да закъсняваме с подаръците, или пък, още по-лошо – да забравим. Подходящ коледен армаган за сантименталните водни знаци би бил такъв, който да им напомня за детството – например, ретро детски играчки. Раците ценят домашния уют и красотата, така че бихме могли да ги зарадваме с изящно изработена чаша, чиния или свещ. Преживяване, включващо любимото хоби, представлява перфектният подарък за рибите. Това може да бъде курс по рисуване, танци или пък клас по йога и медитация. Скорпионите пък биха оценили предизвикателно бельо, с което да могат да изразят своята чувственост.

На финала разглеждаме въздушните зодии. При Близнаците, Везните и Водолея можем да се откажем от практичното и да заложим на оригиналните идеи. Дори и подаръкът трудно да намери своето предназначение, неговата нестандартност със сигурност ще бъде одобрена. Адвент календар с козметика, лакомства или други малки подаръчета ще се хареса на Близнаците. Със своя свободолюбив дух, Водолеите биха се зарадвали, ако им подарите някое приключение или пътешествие. Тези две зодии са фенове също и на новите технологии, затова система с гласово управление, например, би била идеален подарък за тях. Най-суетните от въздушните знаци – Везните – биха останали удовлетворени от бижу, маркова чанта, дреха или качествена козметика.

Така приключваме темата, а заедно с нея и годината в рубриката „Марс и Венера” с Деница Красимирова и Инспектор N-JOY. Повече подробности чуйте в аудиофайла на страницата.