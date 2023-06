Стартираме седмицата с новото издание на рубриката "Марс и Венера" с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова.

Ако се питате къде може да срещнете любовта, според астрологията, днес ще получите отговор на този въпрос.

Чуйте аудиофайла на страницата и открийте къде евентуално ще намерите партньор, в зависимост от асцендента си.