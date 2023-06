В последната работна седмица на месец юни Инспектор N-JOY и Деница Красимирова продължават да разкриват как и къде можем да открием партньор, според астрологията.

След като в миналото издание на рубриката "Марс и Венера" бяха споменати една част от зодиите, сега следва втората част.

Къде можем да срещнем подходящ партньор според асцендента?

Слушайте кои са асцентентите, които имат по-голям шанс да срещнат любовта още това лято в аудиофайла на страницата.