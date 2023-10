Вторник е и е време за рубриката „Загубени в превода“ с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова.

Кои са навиците, които пречат на отношенията?

Въпросът се разглежда не само в интимен план, но и във връзките с приятелите, близките и колегите.

Има модели, които пречат на поведението и съответно отношенията ни - чуйте какви са те в аудиофайла на страницата.