Настаняваме се удобно в радиочиталнята с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни и с рубриката "За книгите и други приятели".

Заглавието за възрастните днес е „Зелени светлини“ – автобиографичната книга на актьора Матю Макконъхи.

А изборът на Съни за малчуганите е „Червените дзени и сините дзини“ от детската на поредица на Джулия Доналдсън и Аксел Шефлър.

Чуйте подробности за двете книги в аудиофайла на страницата.