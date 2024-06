"Замир" и "Ти и вселената"

Четвъртък е, и отново е време Станислава Георгиева-Съни да ни разходи между книжните рафтове и да ни представи две заглавия в рубриката "За книгите и други приятели".

Предложението за големите читатели е романът "Замир" на Хакан Гюндай.

Увлечени в историята за момче, изгубило лицето си при бомбен взрив в бежански лагер на турско-сирийската граница, ще се озовем на непознати за повечето от нас територии, а именно скритата същност на хуманитарните организации. Ще узнаем повече за дейността им и за скритите механизми, които ни карат да бъдем жестоки.

За децата книжката е "Ти и вселената"

Професор Стивън Хокинг отговаря и разкрива тайни за нашата галактика в своята първа книжка с картинки. Но има други важни въпроси, за отговора на които се нуждае от вашата помощ. Как да се грижим за планетата? Как да изградим бъдещето, в което искаме да живеем? Книга с послание към учените от нашето бъдеще!