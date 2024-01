„За неизбежната случайност“ и „Малката панда и хвърчилото“

Днес в рубриката „За книгите и други приятели“ Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни ни представят нови две заглавия.

Иван Ланджев е български поет и есеист, носител на множество награди. В своя сборник „За неизбежната случайност“, под редакцията на Георги Господинов, писателят събира свои есета, истории и фрагменти, а с лекотата на своето творчество той изразява себе си ясно и директно, общувайки с читателя. Историята за лесничея, преживял седем удара от мълния, хвърля въдицата и улавя интереса в самото начало на книгата. Четем за нищетата на 90-те години, за българската глупост – чалгата, селфито и политиката, а също и за значими за световната история лица – Майкъл Колинс, Мохамед Али, Чехов и Толстой. Сборникът е разговор между двама събеседници. Остава единствено да разберем дали в него ще открием съмишленик в лицето на автора, или вдъхновение за създаване на своя антитеза.

Заглавието за малките читатели тази седмица е книжката „Малката панда и хвърчилото“. Както всяко дете иска бързо да порасне, за да може само да решава какво да прави, такова е и желанието на пандата Анди, която мечтае да отлети надалеч от всички забрани. С помощта на хвърчилото на дядо си малчуганът успява да постигне точно това. Издигайки се високо във въздуха обаче, Анди трябва да намери начин да се приземи отново. Той пада, изгубвайки не само своето хвърчило, но и пътя си в гората. Заедно с малката панда прекосяваме реки, изкачваме планини и се търкаляме надолу по склоновете. Ще успее ли Анди да се прибере отново в милувания дом, където го чака бамбукова супа и топло легло? Ще разберем в книжката на Даян Оханесиан и Алисън Браун, а на последната й страница ще намерим интересни факти за гората и някои от нейните обитатели.

Още подробности за днешните заглавия разказва Съни в аудиофайла на страницата.