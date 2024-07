Отново влязохме в радиочиталнята с рубриката „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни.

Заглавието за порасналите читатели е "Вулкан" на Елена Алексиева.

За малгуганите пък е "Първи атлас", който отговаря на въпроси от типа: Кой е най-големият континент? Коя е най-дългата река в Европа? Защо Мъртво море е наречено така?

Децата могат да открият отговорите под капачето и да се забавляват.

