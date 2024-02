Любителите на литературата имат повод за празник всеки четвъртък с рубриката „За книгите и други приятели“ в компанията на Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни.

Днес отново те ни представиха по едно заглавие за порасналите и за мъничетата.

Това са романът "Вулкан" на Елена Алексиева и "Първи атлас - погледни под капачето".

Научете повече подробности за двете издания в аудиофайла на страницата.