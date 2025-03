„Време за преструвки“ и „Медът на Мечо“

В рубриката "За книгите и други приятели" днес Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни отново ни предложиха две книжни заглавия.

В Италия на Мусoлини сме с романа „Време за преструвки“ от Жоао Пинто Коелю. Със силния женски образ на млада еврейка съпреживяваме стремглавото порастване, на което са обречени много хора, единствено желаещи да преследват мечтите си, а в крайна сметка принудени да преследват своите мъчители.

Сладката история за приятелство от Цвета Брестничка, озаглавена „Медът на Мечо“, може да помогне на децата ви по-лесно да споделят своите неща, защото приятелите, за разлика от вещите и лакомствата, не могат да бъдат заменени. Ще се поучат от историята на един рожденик, разбрал по горчив начин, че приятелството е по-сладко от меда.