"Вятърът знае името ми" и "Мама завинаги"

Новият епизод на рубриката „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни ни носи нови две заглавия.

Най новият роман на Исабел Алиенде - "Вятърът знае името ми" е предложението, което увлича с динамичен сюжет, информативност и романтника.

Книжката за малчуганите "Мама завинаги" от Жереми Париги обръща внимание на майките. Всички определения за маката са оформени в стихчета за лесно запомняне, с които децата по-лесно възпроизвеждат изрази на възхита, обич, привързаност.

Страниците пък са гланцирани и изрисувани с красиви образи, като малчуганите могат и сами да нарисуват своята майка на последните страници.

