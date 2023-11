Този четвъртък влизаме отново в радиочиталнята заедно със Станислава Георгиева–Съни и Инспектор N-JOY в рубриката „За книгите и други приятели”.

Заглавията, с които ще се запознаем днес са „Вавилон: Тайна история” и „Одо: Супербухал”.

Историческият фентъзи роман „Вавилон: Тайна история”, удостоен с престижната награда Небюла, разказва за преплитането на езици, култури и доза магия. Той проследява пътя на сирак от Кантон, доведен в Лондон, където изучава латински, старогръцки и китайски за прием в Кралския преводачески институт, наричан още „Вавилон”. Там се срещат изкуството на превода и магията, служейки като източник на енергия и осигурявайки могъщество на Британската империя. В представите на главния герой „Вавилон” е убежище за мисълта. Когато обаче тези представи влязат в конфликт с реалността, става ясно, че политическите стремежи на империята са неразривно свързани с делото на института. Изведнъж героят се оказва въвлечен в борбата между „Вавилон” и тайно общество, опълчило се на имперската колонизация. Романът ще ни потопи в една война на умовете, където оръжия са думите, а оръжейна е преводаческото изкуство.

А пък тазседмичният герой, с когото малките любители на книги ще се срещнат, е бухалчето Одо. Вдъхновено от своя любим супергерой Летящия рицар, то решава да тръгне по стъпките му у да стане Супербухал. За съжаление, в Горския лагер е трудно да намери някого, който има нужда от помощта му. Когато обаче приятелка на Одо изпада в беда, смелият супергерой трябва бързо да се отзове и да я спаси от плаващите пясъци. Научете как Супербухал постига това в книжката „Одо: Супербухал”, създадена по едноименния анимационен сериал. Историята ни дава възможност да позволим на нашите деца да развихрят въображението си и да си представят себе си като супергерои.

Слушайте пълната рубрика в аудиофайла на страницата.