Станислава Георгиева-Съни представи в рубриката „За книгите и други приятели“, която е част от шоуто на Инспектор N-JOY, две заглавия за обичащите да четат слушатели.

Съни ни изстреля директно в Космоса с книгата за възрастните "В орбита" на Саманта Харви.

За малките читатели книжката днес е "Охлювът и китът" на Джулия Доналдсън и Аксел Шефлър.

Чуйте повече за двете издания в аудофайла на страницата.