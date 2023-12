Любимата радиочиталня с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни отново отвори врати.

В днешния епизод на рубриката „За книгите и други приятели“ се запознаваме книгата "Уроци" на Иън Макюън.

За малчуганите Съни и избрала празнично заглавие - "Коледа в Смоланд преди много години" на Астрид Линдгрен.

Чуйте подробности за двете книги в аудиофайла на страницата.