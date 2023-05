"Умрях, за да живея" и "Търсене на магичните птици"

Денят за любителите на литературата винаги е по-хубав, когато по радио N-JOY звучи рубриката "За книгите и други приятели" с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни.

Историята за изумителното изцеление на Росица Якобс, след катастрофа и лекарска прогноза за живот в инвалидна количка, вече може да бъде намерена в книжарниците под заглавието "Умрях, за да живея".

След това сериозно четиво идва ред на книжка за децата. Тя е от утвърдения автор на картинни книги и илюстратор Нора Брехт и е озаглавена "Търсене на магичните птици".

Научете повече за двете книги от аудиофайла на страницата.