Какъв е Ефектът Сюзан и как да си Като тигър?

В този епизод Станислава Георгиева-Съни ни запознава с още две любопитни за читателите заглавия.

За порасналите е футуристичният трилър "Ефектът Сюзън" на Петер Хьог, който се чете на един дъх. Авторът е датски писател, носител на редица литературни награди, който в този си роман пише от името на жена. Главната героиня е Сюзън Свенсен, която е експериментален физик, но притежава рядката дарба да отключва откровеността у хората. Ползва уменията си както в помощ на полицията, така и за лични цели, но я грози заплаха...

Мачлуганите вероятно ще са любопитни да научат какво е да си тигър и как един весел и смел тигър гледа на бъдещето с чувство за хумор. Заглавието за децата днес е "Като тигър" на Пшемислав Вехтерович. Всъщност се оказва, че изобщо не е лесно да си тигър, когато в джунглата за теб се говори, че си нелюбезен опасен и хапещ, докато ти всъщност си само див, не би ухапал никого, защото си го погълнал цял, а когато си гризнал някого, е било от чиста симпатия. Но този тигър си има и специални таланти ...

