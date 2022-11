Книги за труд и усмивка

В днешния епизод на рубриката „За книгите и други приятели“ за големите читатели Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни препоръчват две развлекателни и поучителни произведения.

За големите читатели това е „24 часа труд“ на Васил Панайотов. Той е автор със свой собствен стил, който не казва нещата както се харесва да бъдат чути, а както той иска да стигне до читателите. Книгата е автобиографична, със силно присъствие в литературната среда, написано изключително естествено и непринудено с лекота. Може да се изтълкува като послание към младите, защото търсейки смисъл и реализация ние правим крачки напред и назад. Други негови романи са наградените „Другите“ и „Сянка“.

За малките читатели произведението е „Усмивка за жабката“ на Пшемислав Вехтерович. В нея се разбира как една усмивка може да превърне тъгата в радост, да стопли всяко сърце и колко “могъща“ всъщност е силата ѝ.

Разберете повече за двете произведения от аудиофайла по-горе в статията.