Време е да се озовем отново в радиочиталнята на рубриката „За книгите и други приятели“ заедно с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни. Тази седмица в центъра на нашето внимание са заглавията „Танго“ и „Как да изненадаме татко“.

Авторът на хитовия роман „Мостовете на Медисън“ Робърт Джеймс Уолър се завръща с поредната завладяваща творба. Книгата „Танго“ проследява завръщането на Карлайл Макмилън в малкото американско градче Саламандър, където той планира да се отдаде на дърводелството и душевното спокойствие. Там Карлайл среща две жени с напълно противоположни характери – едната с големи мечти за напускане на американската провинция и живот, изпълнен с пътешествия, а другата – непокорна, мистериозна и недолюбвана от местните. Спокойствието на главния герой бива разрушено от алчните амбиции на предприемачите, заплашващи идилията в градчето, съхранило старите ценности на Америка. Ще проследим борбата на Карлайл за запазване на мира в Саламандър и ще разберем каква е ролята на тангото в историята – страстен танц за двама с универсално значение.

Авторката Джийн Рейгън пък идва на помощ на всички малки читатели, които се чудят какво да подарят на своя любим баща за Коледа. Книжката „Как да изненадаме татко“ съдържа съвети и оригинални идеи за неповторими изненади, включително такива, които децата могат да изработят сами – машина на времето, снежен татко, ваучер за почистване на стая. Освен тях, цветният наръчник вдъхновява читателите да погледнат към нематериалното и да подарят на своите татковци време, прекарано заедно, и парченце от детската душа. Важно е добре да пазим изненадата в тайна, но ако все пак не успеем съвсем, няма страшно – в своята книжка Джийн Рейгън се е погрижила да ни посъветва как да постъпим в такава ситуация.

Още подробности за двете интригуващи заглавия можете да чуете в аудиофайла на страницата.