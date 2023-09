Рубриката „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни днес отново ни отвежда в света на литературата.

Кое е толкова страшно в една връзка, че да устоиш на нея ти трябват сили на супергерой?

Отговор може да откриете в романа на Паоло Дженовезе "Супергерои".

За малките читатели също има предложение. Това е "Патиланско училище" на Ран Босилек и Писмо от Смехурко за всички патиланци.

Чуйте повече за двете издания в аудиофайла на страницата.