"Стари шлагери и крем брюле" и „Аз и моят страх“

"Стари шлагери и крем брюле" на Красимира Кубарелова е една свежа история за любов, написана с голяма доза хумор и любов към героите си, в която най-старата мома във Варна, Калина търси своя Явор.

Къде и как го намира не бихте могли да предположите, защото и Кари Брадшоу не е магнит за ситуациите, които Калина създава със своите еманципираност и сексапил.

С малките говорим за страха. Книгата за деца „Аз и моят страх“ на Франческа Сана има за цел да покаже колко е важно да се сприятелим със страха си, за да разберем по-добре себе си и другите. Историята на малкото момиче, което се страхува от непознатото на фона на страха, изобразен като живо същество, учи децата да виждат и преработват страховете си.

Чуйте повече за двете издания в рубриката "За книгите и други приятели" с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни в аудиофайла на страницата.