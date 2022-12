Екстремно приключение и силата на ума

За днешния студентски празник в рубриката „За книгите и други приятели“ Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни представят две интригуващи четива.

За големите читатели то е „Мозъкът - твоята суперсила“ от Джеймс Гудуин. Книгата е вдъхновена от 85-годишен мъж, който решава, че трябва да направи нещо, за да промени това, което вижда в огледалото. Започва фитнес, 11 години по-късно печели 2 златни медала на Световното първенство по лека атлетика в Лион. През 2012 г. държи лекция на тема „Защо културизмът на 93 е чудесна идея?“. Това е достатъчно да прикове вниманието на публиката и писателя, тъй като всичко това е проява на изключителна умствена сила.

За малките читатели водещите са подготвили енциклопедична игра -„Избери и завърти!: Приключение в планината“ на Емили Хокинс. В книжката героите сте вие и вашите решения определят хода на събитията. Това е едно образователно, интересно и различно произведение, в което са включени истории на хора, оцелели при екстремни условия.