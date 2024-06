В рубриката "За книгите и други приятели" Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни днес ни запознаха с книгите "Силата на навиците" на Чарлс Дюиг и "Мишлето Тип не иска да подрежда" на Анна Казалис.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.