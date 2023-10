"Щастието е чаша чай с теб" и "Татко"

В четвъртък отново влизаме в радиочиталнята „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни.

"Щастието е чаша чай с теб" на испанската писателка Мамен Санчез - непретенциозен, закачлив роман, във формат, който позволява да бъде четен, дори когато разполагаме с по-малко време - това е предложението за порасналите читатели.

А на вниманието на малчуганите идва книга, която постава начало на кампания в подкрепа на бащинството. "Татко" на писателката Елен Делфорж и илюстратора Кантен Гребан е посветена на таткото, този иначе неглижиран в семейната динамика супергерой.

Чуйте подробности за двете заглавия от аудиофайла на страницата.