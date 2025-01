Отново влизаме в радиочиталнята с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни.

В рубриката "За книгите и други приятели" днес вниманието е насочено към един роман, който спечели сърцата на любителите на магическия реализъм - "Шепотът на пчелите" от София Сеговия.

Изборът за малките читатели е една среща с язовец в "Чистофайникът Пийт" от Емили Гравет.

Чуйте повече за двете заглавия в аудиофайла на страницата.