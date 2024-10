"Рискувай всичко" и „Камий не иска да ходи на детска градина“

За феновете на четивата днес в рубриката "За книгите и други приятели", има две нови заглавия, за които си говориха Инспектор N-JOY и Станислава Геолгиева-Съни.

„Бях отгледан първо от книгите, а след това от родителите си“– е заявил Илон Мъск. За неговите идеи, теории, аргументи и контрааргументи, които се прескачат като зайци в ума му, ще имате възможност да прочетете в новата биография "Рискувай всичко" от Майкъл Влисмас, обстойно изследваща тежкото детство, отношенията на Мъск в семейството му, пробива и вътрешната мотивация на човека, който ни предлага Космоса.

За всички деца, които не искат да ходят на градина е нашето предложение – „Камий не иска да ходи на детска градина“ на Алин дьо Петини. Как Камий променя нагласата си, и какво задържа детското внимание ще научите от детското ни предложение тази седмица.