"Рана" и "Татко завинаги"

Рубриката „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни ни носи нови две заглавия.

Заглавието за големите читатели е романът "Рана" от Захари Карабашлиев. За написването му авторът е проучил хиляди страници историческа литература, военни документи, воинишки дневници и лична кореспонденция. В това художествено произведение авторът пресъздава един отминал свят през сегашното му разбиране за съдбите на тези, които са отдали живота си, но са останали незапомнени.

Чуйте повече за това каква е историята в аудиофайла на страницата.

Там открийте повече и за книжката за деца, която е посветена на бащите - "Татко завинаги" от Жереми Париги. С нея малчуганите ще се отдадат на пътешествие с таткото.