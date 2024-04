„Пресечни точки в кукленото изкуство” и „Господин Ъгъл“

Куклотерапията е метод на лечение, терапевтично средство, което се основава на използването на творчеството и на визуалната експресия чрез куклата. И всеки може да се превърне в негов изразител. Сборникът „Пресечни точки в кукленото изкуство” има за цел да ни убеди именно в това.

Децата посрещаме с една топла история за значението на домашния уют и творческото общуване в семейството, озаглавена „Господин Ъгъл“. Запознаваме ги с малкия Йоварес и господин Ъгъл - рисунката, която оживява и разкрива на момчето красива семейна история.

