В новия тематичен месец в рубриката Art&Beauty, Марияна Митева и Инспектор N-JOY ще говорят за изкуството на архитектурата и ще се запознаем с някои от големите имена на съвременната архитектура.

Хора преобразили живота ни и изиграли ключова роля за формирането на начина, по който мислим за връзката между архитектурата и природната среда.

Стартираме с британеца проектирал, няколко от най-емблематичните сгради в света и получил всички най-големи награди в своята област - сър Норман Фостър.