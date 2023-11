"Невидимите фурии на сърцето" и "Голямото приключение на малкото таласъмче"

Любимата радиочиталня с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни отново отвори врати.

В днешния епизод на рубриката „За книгите и други приятели“ отново ни предлага по едно заглавие за възрастните и по едно за децата.

"Невидимите фурии на сърцето" на Джон Бойн е книга за любовта, (каквато не винаги си представяме, за стремежа да се приемем такива, каквито сме, за самотата и отхвърлянето), написана обаче с чудесно чувство за хумор.

За малките предложението е "Голямото приключение на малкото таласъмче" - приказка-игра от Никола Райков. Притегателна корица, карта на приключението, герой без име - който може да бъде кръстен от детето... 48 глави забавления.

Чуйте повече за двете издания в аудиофайла на страницата.