"На запад с жирафите" и "Калинката Мони"

Време е за книжната ни среща в рубриката "За книгите и други приятели"

На най-възхитителното и удивително животно, жирафа, и на по-доброто ни аз е посветен романа „На запад с жирафите“ от Линда Рътледж в днешната ни рубрика. Проследява реална история на пътуването на два жирафа от Ню Йорк до Сан Диего, в която се обръщаме към природата и истински важните неща в живота.

Истории, близки до детското светоусещане, доближават малките до разбиране на нюансите на добро и зло в книжката, „Калинката Мони“. Три приказки оживяват на цели изрисувани страници и онагледяват как изречените думи могат да са не на място, за това колко са важни благородните жестове и протегната ръка.

Чуйте повече за историята на коалата Кевин в аудиофайла на страницата.