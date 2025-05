Пътешествията в света на модата и изкуството продължават в рубрика Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева.

В тематичния месец, посветен на легендите на Кан, звездата в днешното издание е Ален Делон.

Чуйте повече за него в аудиофайла на страницата.