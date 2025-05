„Риалити“ и „Клайдио си гризва от живота“

В поредния епизод на рубриката "За книгите и други приятели" с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни и днес се запознахме с две книги.

Риалити, което има амбицията да надскочи по пикантност, адреналин и гледаемост останалите, в крайна сметка пренаписва историята, тъй като никой не очаква планът да се обърка в самото начало. Действителни са както психопатите, така и героите. Важни са и въпросите, които романът „Риалити“ от Мария Пеева задава, като: Докъде можем да стигнем в желанието за печалба когато понятия като етика, състрадание и човечност са лишени от смисъл?

Дженифър Анистън посвещава книгата си за деца „Клайдио си гризва от живота“ на двете си кучета, спасени от приют. Вижте как едно жизнерадостно куче открива своя талант докато си гризва от живота със същата страст, с която гризва от вкусните кокали. Книга с мисия към децата и животните.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.