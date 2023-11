„Лъч светлина“ и „Вълците, които дойдоха за вечеря“

На вниманието на всички (по)читатели – в рубриката „За книгите и други приятели“ Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни представят нови заглавия.

Отново ще се запознаем с творби както за големите, така и за малките литературни ентусиасти.

Стефа̀ния Бънкова ще ни отведе на пътешествие през Рим, Барселона, Казабланка и Тенерифе в своя нов роман с красивото заглавие „Лъч светлина“. В началото на всяка глава ни чака кратък стих, който цели да ни въведе с изящество и финес в нейното съдържание. Този вдъхновяващ роман ще ни подаде ръка и ще ни помогне да намерим смелостта да преследваме своите мечти.

А пък малките читатели ще се завърнат обратно в света на двама добре познати от приказките герои – вълка и овчицата. „Вълците, които дойдоха за вечеря“ от Стив Смолман разгръща света на приятелството и начина, по който ни променя то, с помощта на прекрасни илюстрации. Закачлива и със страхотно чувство за хумор, тази книжка гарантирано ще спечели сърцата на младите литературни любители.