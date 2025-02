„Коприва и кости“ и “Динозавърът, когото всички обичаха“

В четвъртък, в шоуто на Инспектор N-JOY, се потапяме в света на рубриката "За книгите и други приятели" със Станислава Георгиева-Съни.

Носител на награда „Хюго“ 2023, романът „Коприва и кости“ от Т. Кингфишър ни понася стремглаво през кралства, проклятия, невъзможни предизвикателства в името на кръвните връзки и на любовта. Фентъзи роман, в който историята е движена от послание за справедливост и с едно хубаво чувство за хумор, което винаги е в помощ когато става дума за демони и магьосници.

Трогателната история за “Динозавърът, когото всички обичаха“ от Дейвид Личфийлд има за цел да онагледи важността на това да не поставяме себе си пред другите. В повече картинки и по-малко текст, историята ще преведе децата ви през важен житейски урок за постъпките, които имат значение.