„Кой ще ми прости красотата“ и „Ти, моето сбъднато желание“

Днес в шоуто на Инспектор N-JOY влязохме в радиочиталнята със Станислава Георгиева-Съни в рубриката "За книгите и други приятели".

По повод тазгодишния юбилей на Моника Белучи, надникваме в света на една икона на красотата, може би най-ухажваната жена на планетата, родена с късмета и проклятието на красотата.

Биографичната книга от Елизабет Буга „Кой ще ми прости красотата“, посредством богат снимков материал и откровена психология, ще ви преведе през промените, през които актрисата преминава в живота си.

Разказ за силата на любовта на една майка към осиновеното си дете. Книгата „Ти, моето сбъднато желание“ на Биляна Пулийска отговаря на много от въпросите на осиновеното дете.

Историята за Мими и мама зайка ни превежда през тревогите, копнежите, въпросите и мълчанията на децата, които носят различни външни белези от своите родители. Написана от учител и майка и безспорно важна за много семейства.