"Кодово име "Мадлен" и "Вярвай"

В рубриката "За книгите и други приятели" в шоуто на Инспектор N-JOY днес Станислава Георгиева-Съни отново ни потопи в света на литературата.

Тя първо ни запозна с историята на една изключителна жена, която по време на Втората световна война остава в историята на страната си като първата жена радист. Повече за нея ще разберете от романа "Кодово име "Мадлен" на Артър Дж. Магида.

За малчуганите днес изборът е книжката "Вярвай" на Крис Сондърс, която среща децата с един симпатичен ленивец, който търси таланта си.

Чуйте повече и за двете заглавия в аудиофайла на страницата.