„Като вятър, съшит със земята“ и „Приключенията на Съни“

Станислава Георгиева-Съни представи в рубриката „За книгите и други приятели“, която е част от шоуто на Инспектор N-JOY, две заглавия за обичащите да четат слушатели.

Красиво напомняне за важните неща в живота е романът „Като вятър, съшит със земята“ от Илария Тути - за патриотизма, дълга и солидарността, любовта. История, съшита с цветни конци от мъжки ръце, по истински случай, завладяваща и актуална.

„Приключенията на Съни“ от Поля Георгиева е забавен поглед върху отговорностите, които ви очакват, ако вашето дете много иска да се сдобие с коте с нежен поглед. Защото другата страна на монетата е различна, но безкрайно интересна. С хитрата и изобретателна изследователка Съни ще научат повече за света на домашните любимци.