Днешните интересни заглавия са „Как станах кмет на голям град в Исландия и промених света” и „Елмър”.

Тематично четиво е автобиографичната книга на Йон Гнар, „Как станах кмет на голям град в Исландия и промених света”. Тя е необичайна със своя хумористичен тон и забележителната история на човека, чийто живот отразява. Известен преди всичко като комик и актьор, през 2009 година Йон Гнар основава пародийната политическа партия „Най-добрата партия”. Със своите обещания „да направи всичко, но и да не спази обещаното”, както и „никога да не лъже, освен когато е принуден”, той печели сърцата на хората и през 2010 година е избран за кмет на Рейкявик. За предизвикателствата на тази длъжност и за това да встъпиш в нея абсолютно неподготвен, разказва Гнар чрез своя уникален комедиен похват. Тази автобиографична книга ще ни помогне да научим повече за исландския народ и да разберем какво ни трябва, за да станем политици, но преди всичко ще ни накара истински да се посмеем.

Любимец на най-малките читатели пък е слончето Елмър. Едноименната книжка на Дейвид Маккий ще ни отведе в света на шарения герой, който се опитва да помогне на отмитата от дъжда дъга да върне своите цветове. За тази цел той първо трябва да намери нейния край. Ще се запознаем с всички приятели на Елмър – лъвчето, тигърчето, птиците и другите слонове, и ще разберем как карираното слонче успява да даде от своите цветове на дъгата, но и да запази своя приказен външен вид.

