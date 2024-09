Ако обичате да четете и сте пропуснали рубриката "За книгите и други приятели", може да чуете за кои заглавия си говориха Инспектор N-JOY и Станислава Геолгиева-Съни в аудиофайла на страницата.

Предложенията отново са две - по едно за порасналите и по едно за малчуганите: "Как да си отгледаш викинг" на Хелън Ръсел и "Ми не ми се спи" на Мила Попнеделева.