"Изкуствен срещу естествен интелект" и "Снежни приказки"

Рубриката "За книгите и други приятели" посреща своите слушатели и читатели и през 2025 година в компанията на Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни.

Предложенията в днешния ден са две - по едно заглавие за порасналите и по едно за малчуганите. "Изкуствен срещу естествен интелект" на Фабио Скардили и "Снежни приказки" - 15 снежни истории, които ще стоплят сърцата ви.

Науката и философията опитват да намерят общ език по темата за изкуствен срещу естествен интелект. Дебатът между Роджър Пенроуз (носител на Нобелова награда за физика) и Емануеле Северино (един от най-изявените италиански философи) позволява да надникнем в света на квантовата механика и античната философия, за да открием пресечни точки по тема, която вълнува все повече. "Изкуствен срещу естествен интелект" на Фабио Скардили.

15 заскрежени истории за най-малките читатели, в които с бели боички са нарисувани толкова важните весели пързалки и снежни игри. Но не само това. Всяка приказка ще им покаже, че трябва да бъдем добри, че често можем да сгрешим, но да бъдем доблестни пред себе си е важно, да се поучим от постъпките – ценно.