"Истанбулска рапсодия" и "Как да се забавляваме с дядо?"

Възкресяването на стария Истанбул е основен акцент в книгата „Истанбулска рапсодия“ от Дафне Суман. През историята на 75-годишен потомък на буржоазна истанбулска фамилия пътуваме назад във времето и достолепието на един град, водени от вечната противоотрова срещу тъгата – любовта.

„Как да се забавляваме с дядо?“ от Джийн Рейгън или как да забавляваме дядо е въпросът. В книжка със свежо чувство за хумор и обърнати роли, възрастният бива обгрижван от детето. Хрумки, предложения и забавления ви очакват на тези станици.

