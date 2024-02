"Искам да изям панкреаса ти" и "Татко Барба"

Днес в рубриката „За книгите и други приятели“ Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни ни срещат с необичайно заглавие - това на японския романист Йору Сумино - "Искам да изям панкреаса ти".

В търсене на отговора защо авторът и издателите са избрали да озаглавят изданието по този начин, Съни открива, че книгата е удивителна. Първо, защото японските писатели, все едно пишат с перо. Винаги, стъпка по стъпка, разгръщат трепетите на душата на хора, които не желаят да натрапват своите емоции на другите и се получава нещо много красиво. Книгата е най-търсеното заглавие в Япония и е бестселър за младежи, но може да бъде четена от всеки.

За децата изборът е заглавието "Татко Барба". Как да не харесваш някого, щом може да променя формата си, така че да се промъква през решетки, да се превъплъщава в различни животни, в лодка и какво ли не? Различията обаче са леко плашещи и татко Барба не прави изключение. На цвят и на вид не го разбират и приемат - розов, заема много място, защото е гигант, не може да отиде на кино, в ресторант. Предизвиква улично задръстване, но пък може да приеме формата на стълба и да спаси хората от жилищата им при пожар...

