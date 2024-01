„Играчът“ и „Как да бъдеш Супердете: БЪДИ ЧЕСТЕН“

Радиочиталнята „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева–Съни отново отвори врати и приветства своите слушатели с нови две интригуващи заглавия.

Дебютният роман на Уолтър Тевис, известен с написването на „Дамски гамбит“, носи заглавието „Играчът“ и е първият роман, посветен на билярда. Проследяваме пътя на младия и напорист герой през изпитанията и победите, опиянението от властта над щеката и топките на масата. Стратегията за успех, която той избира, е да крие своята сила и умения, за да заблуди противника и да създаде у него измамно чувство за спокойствие и увереност. Тази изпитана тактика обаче работи само до момента, когато героят се изправя срещу краля на стрейт билярда в страната. Следвайки нашия играч неотлъчно, ще разберем, че контролът над щеката не е най-важното умение в билярдната зала – в основата по пътя към победата е характерът. Романът ни позволява да наблюдаваме отблизо борбата на главния герой в стремежа му да изгради своя характер и да финишира пред най-добрите в спорта. Успехите и провалите; контрастът между бляскавия начин на живот и семейната топлина, уюта и любовта; неочакваните обрати и сблъсъкът на бизнес интереси – всички тези елементи Уолтър Тевис умело вплита в това леко, но завладяващо четиво, подходящо за почти всеки.

Специално за най-малките читатели пък Съни е подготвила наръчник за това „Как да бъдеш Супердете: БЪДИ ЧЕСТЕН“. Всеки малчуган може да открие своите суперсили с помощта на Ани – нашата героиня, която никога не лъже, винаги се държи с другите така, както иска да се държат с нея, вслушва се в останалите и ги уважава. Нейният приятел – ушатото зайче, което винаги пребивава на лявата страница, онагледява мислите на Ани, а на дясната страница можем да видим нейните действия. Книжката ще ни научи да бъдем честни, да мислим за другите и да признаваме своите грешки, когато сбъркаме. Със своите красиви картинки, твърди корици и увлекателни истории „Как да бъдеш Супердете: БЪДИ ЧЕСТЕН“ е перфектна за всеки малък читател.

Още интересни детайли за двете заглавия можете да чуете в аудиофайла на страницата.