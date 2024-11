„Хората, които сеят в снега“ и "Мечтателят Джонти"

Рубриката "За книгите и други приятели" в шоуто на Инспектор N-JOY и днес даде на читателите идеи за интересни заглавия. Станислава Георгиева-Съни предложи на вниманието на слушателите по една книжка за порасналите и по една за малките.

В романа на Тина Харнеск „Хората, които сеят в снега“ се втурва една изперкала старица от народа саами, на която не й пука за нищо, освен за мъжа, с когото е прекарала целия си живот. С помощта на сегашните технологии тя издирва момчето, за което са се грижили като малък, за да му повери грижите за стареца когато нея няма да я има. Трогателен и забавен роман, който можете да подарите на своите родители.

Пътешестваме от Северния до Южния полюс с пингвинчето Джонти, за да сбъднем мечтата му да се гмурка в слънчеви води с безброй други пингвини – най-големите техни представители, най-бързите плувци – под най-синьото небе. С удивителните илюстрациите на Аксел Шефлър в "Мечтателят Джонти" на Джулия Доналдсън ви очаква вълнуващото пътешествие в картини и рими на един смел малък пингвин.