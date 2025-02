„Генът на съмнението“ от Никос Панайотопулос е книгата за „големи“, която днес Станислава Георгиева-Съни представи в рубриката „За книгите и други приятели“.

За малките читатели е „Господарят на слоновете“ на Рене Гийо. История за 14-годишния Жан Люк, който търси баща си в Африка. Там открива приятелство, връзка с природата и истински дом.

