Връзката между поколенията

Днес Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ще представят едно любопитно произведение за големите читатели, любители на психологията и психоанализата. „Семейните фантоми“ на Бруно Клавие. Книгата дава поглед на предаването на травмите през поколенията. Съдържа отговори на въпросите: Защо децата са обсебени от предците си? Как травмите на родителите влияят на техните потомци и много други.

За малките читатели книжката е „Подарък за мама“ на Кантен Гребан. В нея главен герой е калинката Сюзет. След като старанието ѝ е било съсипано, тя не се отказва, решава да събира идеи от всевъзможни места, защото мама е единствена по рода си и подаръкът ѝ трябва да бъде такъв.

