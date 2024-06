"Дръзките контрабандисти от Тимбукту" и "Алекс и книгите"

Джошуа Хамър пише с ентусиазъм за това как скромен библиотекар от Тимбукту се

превръща в един от най големите контрабандисти в света, спасявайки древни текстове

от сигурно унищожение.

За този героичен обир можете да прочетете в "Дръзките контрабандисти от Тимбукту" от Джошуа Хамър.

Как Алекс - едно игриво момче, което не обича да чете - променя отношението си към

книгите?

Предлагаме книжка за бъдещи дръзки и смели читатели, които също да тръгнат по пъстрия свят от думи и образи - "Алекс и книгите" от Хелена Кралич.

Това са двете заглавия, за които ни разказа Станислава Георгиева-Съни в рубриката "За книгите и други приятели" от шоуто на Инспектор N-JOY.

