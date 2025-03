„Добруджанският феникс“ и „Горе лапите“

В рубриката "За книгите и други приятели" всеки четвъртък Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни вдъхновяват читателите с различни заглавия.

Днес ви отвеждаме в сърцето на Златна Добруджа с романизираната биография на местния журналист, писател и общественик Яни Хаджиянев–Калиакренски. Това правим с романа от Стефка Станчева „Добруджанският феникс“. В нея си дават среща хора велики, хора гиганти, хора човеци. По много четивен начин се запознаваме с живота и делото на един неуморен родолюбец, на един каварненец, истински народен будител, борец за правата на добруджанското население.

Гангстер, представен в комична светлина, дава правилен инструмент за разбиране от децата за добро и зло. Тук спасяваме беззащитните и се сдобиваме с приятели, за разлика от гангстери, които се сдобиват с врагове. Хубав подход, а книжката „Горе лапите“ от Катарина Валк е едно от най-забавните, прекрасно илюстрирани детски предложения.

