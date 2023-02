Заглавията днес: Дисквалифициран като човек и Мумин и златното копче

Отново е четвъртък и Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ни подаряват поредното издание на рубриката "За книгите и други приятели".

В полезрението на Съни днес попадна Осаму Дазай и автобиографичната му книга "Дисквалифициран като човек".

В нея главният герой решава, че е по-лесно да разсмиваш хората, да играеш ролята на шут, да не им отказваш нищо, за да те оставят да си някъде в периферията на живота им и да не те изолират напълно. Така хората не го вземат насериозно, използват го, а това рефлектира в отношенията му с жените. Поставените в книгата въпроси са свързани с отношенията между индивида и обществото.

След тази сериозна книга, идва време да се разведрим с предложението за малките и порасналите деца. Заглавието за тях е „Мумин и златното копче“ по Туве Янсон.

С нея ще станем част от празника за рождения ден на Мумин. Какъв подарък получава той и как реагират приятелите му? Ще има ли изненади, торта и весела компания?

Чуйте отговорите на тези въпроси в аудиофайла на страницата.