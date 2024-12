„Деца на свободно отглеждане“ и „24-ти декември“

В новия епизод на рубриката "За книгите и други приятели", която се излъчва в шоуто на Инспектор N-JOY, Станислава Георгиева-Съни ни предложи още две идеи за четива.

Как въобще сме се наплашили толкова, че отказваме тази свобода на децата си, която ние сме имали? „Деца на свободно отглеждане“ представя скептична гледна точка по отношение на закрилническите съвети, страхове и забрани, отразяващи се на емоционалното и психическо израстване на децата. Свежа, различна и забавна книга.

„24-ти декември“ ни запраща в сърцето на просторни ледени поля, за да се подготвим за Коледа с шестима обитатели на Северния полюс. Всичко в нея ще ви завладее. Посланието, образите на шестимата замесени, и най-важното – текстът, написан от 11-годишно дете.

Ако сте пропуснали рубриката - чуйте я в аудиофайла на страницата.